Новости, события, фактыПолитикаПодписаться"Ну скажите с кем на Западе Путину разговаривать", - экс-глава МИД Австрии обозначила проблему президента РФ Politiki.net Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не скрывает своего теплого отношения к нашей стране.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариилллина любимцеваДА!! Это точно. Разговаривать на Западе Путину НЕ С КЕМ.Ответить5 час.АБАлексей БорисовичЕвропа-это мы! Россия и до Уральских гор!😍Ответить1 час.
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