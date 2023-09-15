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"Ну скажите с кем на Западе Путину разговаривать", - экс-глава МИД Австрии обозначила проблему президента РФ

"Ну скажите с кем на Западе Путину разговаривать", - экс-глава МИД Австрии обозначила проблему президента РФ

Politiki.net Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль не скрывает своего теплого отношения к нашей стране.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ДА!! Это точно. Разговаривать на Западе Путину НЕ С КЕМ.
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5 час.
АБ
Алексей Борисович
Европа-это мы! Россия и до Уральских гор!😍
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1 час.

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