Тысячи израильтян вышли на антиправительственную акцию в Тель-Авиве

В центре Тель-Авива тысячи активистов провели массовое собрание, требуя инициировать досрочные выборы и срочное заключение соглашения по освобождению израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа почти восемь месяцев.
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