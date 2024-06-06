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Bloomberg: Зеленский не смог заручиться поддержкой Азии

Bloomberg: Зеленский не смог заручиться поддержкой Азии

Владимир Зеленский провалил попытку заручиться поддержкой Азии. Об этом сообщает Bloomberg. От региона принять участие в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии согласилось минимальное количество человек.

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