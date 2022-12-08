В Турции объяснили пробку из судов отсутствием у европейских компаний страховых документов

Турецкое Генеральное управление мореходства заявило, что пробка из судов на входе в Босфор образовалась из-за того, что европейские страховые компании отказываются предоставлять письма о страховке для прохождения танкеров с нефтью через пролив.
Турецкое Генеральное управление мореходства заявило, что пробка из судов на входе в Босфор образовалась из-за того, что европейские страховые компании отказываются предоставлять письма о страховке для прохождения танкеров с нефтью через пролив.
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