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"Исламизация" - один из инструментов ликвидации Европейского Союза - конкурента Сити и Вашингтона

"Исламизация" - один из инструментов ликвидации Европейского Союза - конкурента Сити и Вашингтона

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Комментарии
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C
Caltar
В России всё тоже самое происходит!
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13 час.
Юлия Кахичко
Так в России та же исламизация, да при попустительстве, а то и при поддержке чиновников.
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12 час.

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