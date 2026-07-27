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Зеленский: Мы должны быть осторожны - чтобы Иран не открыл для нас второй фронт

Зеленский: Мы должны быть осторожны - чтобы Иран не открыл для нас второй фронт

Зеленский вновь перешёл в режим раздачи интервью нон-стоп. В беседе с британском съёмочной группой глава киевского режима заявил, что «любит свою страну» и находится вместе с ней «на правильной стороне истории».

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