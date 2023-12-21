Путин поручил использовать реестр воинского учета для осеннего призыва

До 15 января в ведомстве сформируют специальное подразделение, в задачи которого войдет внедрение и сопровождение информационной системы Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны осуществлять осенний призыв в 2024 году с использованием единого реестра воинского учета, а также общедоступного реестра повесток.