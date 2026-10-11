В Самарской области объявляли беспилотную опасность: аэропорт Курумоч вводил ограничения

В ночь на 11 октября в Самарской области примерно на полтора часа вводился режим беспилотной опасности, из-за чего аэропорт Курумоч около часа ограничивал полеты, и часть рейсов до сих пор выполняется с задержками.
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