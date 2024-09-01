17-й тур Премьер-лиги КФС: лидирует «Спарта-КТ», «Таврия» поднимается на вторую строчку

В Крыму прошли матчи 17-го тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона-2024. Игровой день выдался богатым не только на забитые мячи, но и на непредсказуемые развязки, рассказали в пресс-службе КФС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии