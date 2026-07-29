В офисе Зеленского заявили, что новые санкции США против России примут осенью

Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России в начале осени. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, чьи слова приводит "РБК-Украина".
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