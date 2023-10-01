Стало известно, когда орловские школьники уйдут на каникулы

В Минобразования дали рекомендации по организации каникул учащимся школ в этом году. В Орловской области школы обучаются по четвертям, а это означает, что первые недельные каникулы для школьников в регионе могут начаться 30 октября.
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