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stroimdom21

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Почему я перестала обрезать сад в середине лета: 8 растений, которые лучше не трогать

Почему я перестала обрезать сад в середине лета: 8 растений, которые лучше не трогать

Каждый июль я ловлю себя на одном и том же порыве. Руки буквально чешутся схватиться за секатор и навести марафет: срезать всё, что отцвело, подровнять растрёпанные кусты, убрать «сухие палки», которые портят идеальную картинку.

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