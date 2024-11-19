В Тамбове 19 ноября обесточат 7 улиц

Администрация Тамбова информирует жителей и гостей города, что в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики 19 ноября будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов:С 13:30 до 16:30 отключения пройдут: - ул.
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