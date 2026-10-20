Утренний дайджест.Что в РоссииВ «Спартаке» заявили, что не вели переговоров с ДзюбойАлексей Даничев, РИА НовостиГенеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов опроверг информацию, что спортивный блок клуба заблокировал подписание Артема Дзюбы в летнее трансферное окно.