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Антонов заявил, что Россия и США активно взаимодействуют по вопросам кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Россия и США ведут активное взаимодействие по вопросам информационной безопасности, однако американская сторона выступает с избирательных позиций, предпочитая фокусировать консультации на теме кибервымогательства.

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