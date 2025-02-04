Китай отправит робота на обратную сторону Луны

ПЕКИН (ИА Реалист). В следующем году Китай планирует отправить летающего робота на южный полюс Луны в рамках китайской миссии «Чанъэ-7» для поиска замерзшей воды, которая может стать ключом к будущему исследованию естественного спутника Земли.
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