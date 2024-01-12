Цены на яйца в России оказались самыми низкими в мире

Россия заняла последнее место в рейтинге стран с самыми дорогими куриными яйцами. По данным GlobalProductPrices, средняя стоимость 12 яиц в РФ составляет 1,34 доллара — более чем вдвое ниже средней стоимости среди 82 стран.
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