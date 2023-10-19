В Новосибирской области рухнул мост через реку Карасук

Из-за обрушения переправы в селе Базово Чулымского района дети не попали в школу.В Чулымском районе Новосибирской области в ночь с 18 на 19 октября произошло обрушение моста через реку Карасук в селе Базово.
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