Идеальный момент для подсечки: Трамп решил взять Путина на болевой прием

Геннадий Бережнов

Роб Бауэр заявил, что нельзя "сидеть и ждать, когда на нас нападут". Роб не идиот, а маститый провокатор, обманывающий народ, и желающий повоевать. Однако он не соизмеряет Россию сегодня правильно и если он готов на погост, то готовы ли все?