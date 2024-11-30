Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Идеальный момент для подсечки: Трамп решил взять Путина на болевой прием

Идеальный момент для подсечки: Трамп решил взять Путина на болевой прием

Кирилл Стрельников Если бы Россия была анодом, то от количества отрицательных сигналов в ее направлении в течение последней недели можно было бы запитать половину Евразии: "Штаты обсуждают поставку Украине крылатых ракет JASSM, что позволит с территории Украины обстреливать российские регионы по Питер, Вологду, Нижний Новгород и Астрахань включительно".

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Роб Бауэр заявил, что нельзя &quot;сидеть и ждать, когда на нас нападут&quot;. Роб не идиот, а маститый провокатор, обманывающий народ, и желающий повоевать. Однако он не соизмеряет Россию сегодня правильно и если он готов на погост, то готовы ли все?
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