Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Детали удара Ирана по Израилю

Детали удара Ирана по Израилю

NYT: Иран выпустил в направлении Израиля 185 беспилотников и 36 крылатых ракет Удары по Израилю велись с территорий Ирана, Ирака, Сирии и Йемена; Тегеран запустил почти 200 дронов и десятки крылатых ракет, а также ракеты «воздух-воздух».

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Комментарии
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Mustafa Пахомов
Прошу на бис!!!
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13 час.
лл
лина любимцева
Израиль САМ провоцирует конфликты, но подготовлен к отражению обстрелов хорошо. ЗНАЕТ, ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ. Это руководство Израиля совершенно не интересуется, каково живется простым израильтянам в таких условиях? Власти Израиля то  там гадят, то сям гадят. А  если ответка серьезная придет? Не думают об этом? Столько лет воевать... Одна израильтянка уже сказала. что у нее двое детей.... Старшему 9 лет. И он уже пережил ЧЕТЫРЕ ВОЙНЫ!!  Нервная система уже полностью подорвана у ребенка.
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8 час.
владимир рябченко
Нитаньягу довыёживался... это только начало... низзя геноцидить мирных граждан
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6 час.

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