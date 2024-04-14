Детали удара Ирана по Израилю

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лина любимцева

Израиль САМ провоцирует конфликты, но подготовлен к отражению обстрелов хорошо. ЗНАЕТ, ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ. Это руководство Израиля совершенно не интересуется, каково живется простым израильтянам в таких условиях? Власти Израиля то там гадят, то сям гадят. А если ответка серьезная придет? Не думают об этом? Столько лет воевать... Одна израильтянка уже сказала. что у нее двое детей.... Старшему 9 лет. И он уже пережил ЧЕТЫРЕ ВОЙНЫ!! Нервная система уже полностью подорвана у ребенка.