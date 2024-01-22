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Но не для всех. Во Владивостоке Русский мост временно закрыли

Но не для всех. Во Владивостоке Русский мост временно закрыли

Во Владивостоке для обеспечения безопасности закрыт проезд большегрузного транспорта, пассажирских автобусов, мотоциклов, прицепов и полуприцепов по мосту на остров Русский через пролив Босфор Восточный, сообщает PRIMPRESS.

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