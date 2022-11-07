Супруга Стаса Михайлова Инна поделилась с подписчиками итогами совместного похудения

Она рассказала, что ей удалось избавиться от пяти килограммов, а вот ее муж скинул десять. Фото: из открытых источников 49-летняя жена Стаса Михайлова Инна поделилась с подписчиками в личном блоге результатами совместного похудения супругов.
Она рассказала, что ей удалось избавиться от пяти килограммов, а вот ее муж скинул десять. Фото: из открытых источников 49-летняя жена Стаса Михайлова Инна поделилась с подписчиками в личном блоге результатами совместного похудения супругов.
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