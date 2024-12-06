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Дзен Дневник

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В Сети появились фото роскошного особняка Блиновской, который готовят к продаже за 750 млн (ФОТО)

Юристы Елены Блиновской намерены в скором времени совместно с представителями Федеральной налоговой службы и арбитражным управляющим решить вопросы, касающиеся её банкротства, с целью завершения продажи роскошного дома в подмосковной Истре.

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