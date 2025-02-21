В Тюменской области в рамках акции "Неделя мужества" школьники познакомились с историей местного отдела полиции

В Тюменской области сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Заводоуковский» и общественники в рамках ежегодной акции «Неделя мужества» провели экскурсию для учащихся 3 и 5 классов первой и третьей школ.
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