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Нижегородская правда

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Каждый третий нижегородец считает профессию учителя престижной

Каждый третий нижегородец считает профессию учителя престижной

Престижной профессию учителя считают 34% нижегородцев. Это показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

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