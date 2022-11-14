Всё о разводах

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  • radiofree RF
    В статейке об этом не написано.Значит знала за кого выходит,и где живёт.Письмо: "Проблема...
  • vodyanoy40mailru Гоголев
    так выходила за хохла,а он евреем оказался)))Письмо: "Проблема...
  • radiofree RF
    За хохла надо было выходить и никакого стресса не было бы.😂Письмо: "Проблема...

Кислые щи

Когда Меган и Гарри ходят друг с другом в обнимку, эксперты радостно прогнозируют их развод.А почему, когда Кейт стоит с лицом, будто ей всё не нравится, а потом идёт с мужем, как с посторонним, о плохих отношениях говорю только я?https://t.

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