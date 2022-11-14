Когда Меган и Гарри ходят друг с другом в обнимку, эксперты радостно прогнозируют их развод.А почему, когда Кейт стоит с лицом, будто ей всё не нравится, а потом идёт с мужем, как с посторонним, о плохих отношениях говорю только я?https://t.