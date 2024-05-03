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HR-специалист Лоикова: средняя зарплата в РФ достигнет 100 тыс. рублей

HR-специалист Лоикова: средняя зарплата в РФ достигнет 100 тыс. рублей

К 2027 году средняя зарплата в России действительно может достичь планки в 100 тыс. рублей. Однако такие показатели учитывают лишь "белый" сектор рынка труда, а кроме того, на сумму влияет высокая зарплата отдельных работников в выгодных сферах – к примеру, в нефтяной, объяснила HR-специалист Зулия Лоикова в беседе с 360.

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