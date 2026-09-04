Осторожно, новости: московский регион стал первым по пропавшим детям за лето

Московский регион стал первым по числу пропавших детей за лето — за три месяца потерялся 71 ребенок. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на сервис для поиска пропавших несовершеннолетних «Где мои дети».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Офтальмолог Казан...
- Журналист Бабицки...
- АА Уотсон: визит чин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым