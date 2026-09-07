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Газета.ру

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Актер Олдман заявил, что актера на роль нового Бонда уже выбрали

Актер Олдман заявил, что актера на роль нового Бонда уже выбрали

Британский актер Гэри Олдман заявил, что следующий актер на роль Джеймса Бонда уже выбран. Артист рассказал о кастинге в «бондиану» в интервью канадскому телеканалу The Morning Show.

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