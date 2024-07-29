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Россияне назвали покупку земли хорошим способом сберечь деньги

Россияне назвали покупку земли хорошим способом сберечь деньги

Среди сделок с разными видами недвижимости покупку земельного участка с целью сохранить сбережения выбирает наибольшее количество россиян, следует из опроса, проведенного «Авито Недвижимость» В покупку недвижимости как способ сохранения своих средств верят 14% россиян, следует из результатов опроса, проведенного «Авито Недвижимость» (есть у редакции).

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