Россияне назвали покупку земли хорошим способом сберечь деньги

Среди сделок с разными видами недвижимости покупку земельного участка с целью сохранить сбережения выбирает наибольшее количество россиян, следует из опроса, проведенного «Авито Недвижимость» В покупку недвижимости как способ сохранения своих средств верят 14% россиян, следует из результатов опроса, проведенного «Авито Недвижимость» (есть у редакции).