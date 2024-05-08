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Превью Hades 2, дата The Witcher 3 REDkit, Microsoft закрывает студии авторов Prey и Hi-Fi Rush…

Превью Hades 2, дата The Witcher 3 REDkit, Microsoft закрывает студии авторов Prey и Hi-Fi Rush…

Глава Xbox Game Studios объявил о закрытии ряда внутренних студий Bethesda, включая авторов Prey (2017) и Hi-Fi Rush; журналисты называют запуск Hades II «образцовым ранним доступом»; последнее DLC для Pathfinder: Wrath of the Righteous выйдет в июне; по слухам, местом действия Resident Evil 9 станет провинциальный городок в Юго-Восточной Азии; в мае готовится выпуск официального инструментария для создания модов к The Witcher 3; .

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