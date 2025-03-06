Светлана Лаврецова: «Индия - страна ревностно сохраняемой культуры»

Директор ТЮЗа имени А. А. Брянцева – об участии в XV Международном театральном фестивале Кералы (ITFoK), состоявшемся в индийском городе Триссур Наш театр никогда прежде в Индию не отправлялся, и в первую очередь нас эта страна поразила объемом сохранившейся аутентичной культуры.