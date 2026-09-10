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В Госдуме предложили сохранить социальную доплату к пенсии инвалидов

В Госдуме предложили сохранить социальную доплату к пенсии инвалидов

Мера может снизить финансовые риски при выходе человека с инвалидностью на работу Депутаты Госдумы выступили с инициативой о сохранении социальной доплаты к пенсии для людей с инвалидностью в случае их трудоустройства.

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