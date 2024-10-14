Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора между РФ и КНДР

В 2024 году Владимир Путин посещал КНДР. Встречали его с большим почетом. Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.