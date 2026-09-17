Трансферное окно в РПЛ: Батраков и Сперцян помогли Премьер-лиге выйти в плюс. «Локомотив» вообще рекорд побил

Доходы впервые за много лет превысили расходы. Причем за счет своих воспитанников Игорь Светлов Фото: Дмитрий Яковлев/ТАСС В ночь 10 на 11 сентября в российской премьер- лиге (РПЛ) закрылось трансферное окно.