Трансферное окно в РПЛ: Батраков и Сперцян помогли Премьер-лиге выйти в плюс. «Локомотив» вообще рекорд побил

Доходы впервые за много лет превысили расходы. Причем за счет своих воспитанников Игорь Светлов Фото: Дмитрий Яковлев/ТАСС В ночь 10 на 11 сентября в российской премьер- лиге (РПЛ) закрылось трансферное окно.
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