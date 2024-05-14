Валерий Осталеп: "События в Грузии показывают, насколько НПО могут влиять на политику в бывших странах СССР"

Происходящие в Грузии события, где проходят протесты оппозиции против принятия парламентом Закона об иностранных агентах, показывают, насколько сильны всё-таки позиции неправительственных, негосударственных структур в разных местах бывшего Советского Союз и как они могут влиять на политику в бывших странах СССР.