Валерий Осталеп: "События в Грузии показывают, насколько НПО могут влиять на политику в бывших странах СССР"

Происходящие в Грузии события, где проходят протесты оппозиции против принятия парламентом Закона об иностранных агентах, показывают, насколько сильны всё-таки позиции неправительственных, негосударственных структур в разных местах бывшего Советского Союз и как они могут влиять на политику в бывших странах СССР.
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