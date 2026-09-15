Россиянам из 32 регионов напомнили о сроке подачи заявки на онлайн-голосование

Жителям 32 регионов России, желающим принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах депутатов Государственной думы, назначенных на 18–20 сентября 2026 года, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» до 23:59 14 сентября по московскому времени.