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Мировое обозрение

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Как в школах Молдавии насаждают русофобию и героизируют нацистов (I)

Как в школах Молдавии насаждают русофобию и героизируют нацистов (I)

Из Молдавии за последние месяцы приходит всё больше новостей, которые принято называть «исторической политикой», хотя речь идёт о вещи куда более приземлённой — о целенаправленном переформатировании сознания целого поколения.

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