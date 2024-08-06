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OilPrice

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EIA Raises 2024 Forecast For U.S. Crude Oil Demand

The U.S. Energy Information Administration (EIA) has raised its forecast for crude oil demand in the United States, according to the agency’s Short-Term Energy Outlook released today—although its price outlook for this year and next has been revised down.

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