«Арсеналу» интересен Кунья. «Вулверхэмптон» не хочет продавать своего лучшего бомбардира

Лондонский клуб проявляет интерес к нападающему «Вулверхэмптона», сообщает The Telegraph. Отмечается, что «канониры» начали следить за игроком еще до травмы Букайо Сака, который, по словам главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, пропустит «много недель».
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