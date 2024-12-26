«Арсеналу» интересен Кунья. «Вулверхэмптон» не хочет продавать своего лучшего бомбардира

Лондонский клуб проявляет интерес к нападающему «Вулверхэмптона», сообщает The Telegraph. Отмечается, что «канониры» начали следить за игроком еще до травмы Букайо Сака, который, по словам главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, пропустит «много недель».