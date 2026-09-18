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Царьград

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Финансовый университет предупредил о новом мошенничестве с пенсиями

Финансовый университет предупредил о новом мошенничестве с пенсиями

Петр Щербаченко из Финансового университета сообщил о мошенничестве с пенсиями, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками банка, пугают русских граждан "принудительной конвертацией" пенсий в цифровой рубль и пытаются выманить СМС-коды.

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