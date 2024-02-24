Volkswagen T-Roc 2025 впервые засняли на фото. Это будет последняя новая модель Volkswagen с бензиновыми и дизельными моторами

Кроссовер Volkswagen T-Roc второго поколения впервые засветился на тестах вживую. В апреле 2023 года Volkswagen сообщила, что новый T-Roc станет последней новой моделью автопроизводителя с двигателями внутреннего сгорания — последующие новинки будут чистыми электромобилями.