Volkswagen T-Roc 2025 впервые засняли на фото. Это будет последняя новая модель Volkswagen с бензиновыми и дизельными моторами

Кроссовер Volkswagen T-Roc второго поколения впервые засветился на тестах вживую. В апреле 2023 года Volkswagen сообщила, что новый T-Roc станет последней новой моделью автопроизводителя с двигателями внутреннего сгорания — последующие новинки будут чистыми электромобилями.
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