Патрушев заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном и Балтийском морях

НАТО наращивает свое военно-морское присутствие во всех геополитически значимых районах Мирового океана, в том числе недалеко от акваторий, прилегающих к России, включая Черное море и Балтику, заявил в интервью «Известиям» помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.