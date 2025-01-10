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Царьград

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Ростовскую область массово атаковали украинские дроны. В небе слышны громкие взрывы

Ростовскую область массово атаковали украинские дроны. В небе слышны громкие взрывы

Дежурные системы ПВО армии России сбили в небе 16 вражеских беспилотников. Количество пострадавших и разрушения уточняются.

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