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Врач Репетюк: система C-Mill VR+ помогает быстрее восстановиться после инсульта

Врач Репетюк: система C-Mill VR+ помогает быстрее восстановиться после инсульта

Реабилитационный комплекс C-Mill VR+ на базе сенсорной беговой дорожки, который использует технологии виртуальной и дополненной реальности для восстановления после инсульта или травм и операций показал себя эффективнее и быстрее других методов реабилитации, рассказали "Газете.

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