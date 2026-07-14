Врач Репетюк: система C-Mill VR+ помогает быстрее восстановиться после инсульта

Реабилитационный комплекс C-Mill VR+ на базе сенсорной беговой дорожки, который использует технологии виртуальной и дополненной реальности для восстановления после инсульта или травм и операций показал себя эффективнее и быстрее других методов реабилитации, рассказали "Газете.