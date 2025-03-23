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Учёные предприняли попытку сгенерировать электрический ток за счёт вращени...

Учёные предприняли попытку сгенерировать электрический ток за счёт вращени...

Учёные предприняли попытку сгенерировать электрический ток за счёт вращения ЗемлиГруппа физиков из Принстонского университета (Princeton University) провела эксперимент, в ходе которого они исследовали, можно ли использовать вращение Земли для генерации электроэнергии.

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