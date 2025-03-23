Учёные предприняли попытку сгенерировать электрический ток за счёт вращени...

Учёные предприняли попытку сгенерировать электрический ток за счёт вращения ЗемлиГруппа физиков из Принстонского университета (Princeton University) провела эксперимент, в ходе которого они исследовали, можно ли использовать вращение Земли для генерации электроэнергии.
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