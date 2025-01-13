Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Башмаков
    Действия европейцев напоминает один анекдот: - " Горит дом. Хозяин дома радостно пляшет и хлопает в ладош. У него спр...Киев попытался ат...
  • Регина Толстоброва
    От Зеленского житья уже нигде нет. что за сатана такая. мерзкий и противный  недопрезидент.Киев попытался ат...
  • Игорь Прийма
    А какого же хрена, господа гейропецы, вы прёте в хохляндию оружие и бабло, если так не довольны действиями хохлофашис...Киев попытался ат...

Ватикан разрешил геям становиться священниками

Ватикан разрешил геям становиться священниками

Новая инструкция Итальянской епископской конференции позволяет брать в семинарии гомосексуалистов, сообщает Reuters.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх