Forbes Ukraine признала Олега Гороховского предпринимателем года.

Forbes Ukraine вчера награждал лучших предпринимателей страны. – Томаш Фиала (Dragon Capital) получил награду «Антихрупкость» - Ярослава Гресь (United24, Gres Todorchuk) – «Вклад в победу» – Лев Жиденко и Тарас Панасенко (Аврора) – «Прорыв года» – Лев Жиденко и Виктор Иванчик (Астарта) – «Выбор аудитории Forbes» – Ростислав и Елена Вовк (Кормотех) – «Семейный бизнес» – Виктор Иванчик – «Прозрачность бизнеса и деловая репутация» А Олег Гороховский стал.