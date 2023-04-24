Театр абсурда

8 248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erna Абих
    Потому что народ простите меня, бестолковый, платит бешанные бабки чтоб ходить на их концерты. Я допустим этого не де...Почему у нас даже...
  • лина любимцева
    Киркоров - это вообще ужас... Со всех утюгов... НУ НЕ НУЖНО НАМ СТОЛЬКО КИРКОРОВА!! Пощадите!!!"ОНА ИСКАЛА МОЛОД...
  • Nata
    Ну что вы, Даня очень талантливо подставляет зад!😀Почему у нас даже...

Куда делся экс-премьер РФ Михаил Касьянов сделавший миллиарды и названный Путиным "Миша Два Процента"

Куда делся экс-премьер РФ Михаил Касьянов сделавший миллиарды и названный Путиным "Миша Два Процента"

Михаил Касьянов. Фото: parts.ru Либерал до мозга костей Михаил Михайлович Касьянов в своё время достиг в политической карьере больших высот, и даже занимал пост премьер-министра во время первого срока на посту Президента РФ Владимира Путина.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх