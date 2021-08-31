Здравствуйте.Хотел бы поинтересоваться вашим мнение по следующему вопросу: Как вы относитесь к введению ответственности за подложное отцовство? И какое наказание вы сочли бы приемлемым за подобное деянии? В качестве пролога выскажу своё мнение.